"Единая Россия" набирает 45,08% голосов избирателей на выборах в Омской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Омской области "Единая Россия" набирает 45,08% голосов избирателей на выборах в Омской области

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Омской области, набирая 45,08% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 89,23% протоколов, передает ИС "Вести".

По предварительным данным, второе место занимает КПРФ (18,82% голосов), на третьем месте ЛДПР (9,89%), а на четвертом – партия "Новые люди" (9,13%).

В Законодательное Собрание Омской области проходят четыре партии.

"Справедливая Россия", "Коммунисты России" и "Партия пенсионеров" набирают меньше 5% голосов и не проходят в областной парламент.