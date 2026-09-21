Москва21 сенВести.Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Омской области, набирая 45,08% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 89,23% протоколов, передает ИС "Вести".
По предварительным данным, второе место занимает КПРФ (18,82% голосов), на третьем месте ЛДПР (9,89%), а на четвертом – партия "Новые люди" (9,13%).
В Законодательное Собрание Омской области проходят четыре партии.
"Справедливая Россия", "Коммунисты России" и "Партия пенсионеров" набирают меньше 5% голосов и не проходят в областной парламент.