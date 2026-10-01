ВС РФ поразили сухогруз в Черноморске и дата-центр в Одессе

Российская армия ударила по дата-центру в Одессе и сухогрузу в порту Черноморск ВС РФ поразили сухогруз в Черноморске и дата-центр в Одессе

Москва1 окт Вести.Российские войска нанесли удары по дата-центру в Одессе и по сухогрузу в порту Черноморска с грузами для ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удары нанесены беспилотниками минувшей ночью.

…Поражены: …в г. Одессе и Одесской области: дата-центр "HOSTING-UA", через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ говорится в сообщении

Отмечается, что также поражен сухогруз с грузами двойного назначения и военным имуществом в порту Черноморск.

Днем ранее российские военные также информировали, что подбили сухогруз с имуществом ВСУ в Черном море.