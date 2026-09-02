Москва2 сенВести.В пресс-службе Росавиации сообщили о временной приостановке работы аэропортов Внуково и Шереметьево.
Воздушные гавани прекратили прием и отправку рейсов.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовговорится в заявлении ведомства в MAX
В пресс-службе аэропорта Шереметьево пояснили, что ограничения в районе воздушной гавани связаны с действием плана "Ковер", пассажиров предупреждают о том, что нужно быть готовыми к более длительному ожиданию вылета, в том числе на борту воздушного судна.