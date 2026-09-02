В аэропортах Внуково и Шереметьево прекратили прием и отправку рейсов

Аэропорты Внуково и Шереметьево приостановили работу В аэропортах Внуково и Шереметьево прекратили прием и отправку рейсов

Москва2 сен Вести.В пресс-службе Росавиации сообщили о временной приостановке работы аэропортов Внуково и Шереметьево.

Воздушные гавани прекратили прием и отправку рейсов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в заявлении ведомства в MAX

В пресс-службе аэропорта Шереметьево пояснили, что ограничения в районе воздушной гавани связаны с действием плана "Ковер", пассажиров предупреждают о том, что нужно быть готовыми к более длительному ожиданию вылета, в том числе на борту воздушного судна.