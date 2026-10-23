Москва23 октВести.Столичный аэропорт Шереметьево работает по скорректированному расписанию после снятия ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Отмечается, что все службы и авиакомпании работают в усиленном режиме для равномерного распределения потоков пассажиров.
Рейсы выполняются по скорректированному графику. Аэропорт совместно с авиакомпаниями принимает необходимые меры для восстановления штатного расписания полетовговорится в сообщении
Ситуация в терминалах остается стабильной, принимаются меры для предотвращения скопления пассажиров, в том числе в чистых зонах, добавили в пресс-службе.
В течение 23 октября в аэропорту Шереметьево трижды вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.