Шереметьево работает по скорректированному расписанию Шереметьево обслуживает рейсы по скорректированному расписанию

Москва23 окт Вести.Столичный аэропорт Шереметьево работает по скорректированному расписанию после снятия ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что все службы и авиакомпании работают в усиленном режиме для равномерного распределения потоков пассажиров.

Рейсы выполняются по скорректированному графику. Аэропорт совместно с авиакомпаниями принимает необходимые меры для восстановления штатного расписания полетов говорится в сообщении

Ситуация в терминалах остается стабильной, принимаются меры для предотвращения скопления пассажиров, в том числе в чистых зонах, добавили в пресс-службе.

В течение 23 октября в аэропорту Шереметьево трижды вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.