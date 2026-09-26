Москва26 сен Вести.Аэропорт Сочи отправляет и принимает рейсы по фактическому расписанию из-за вводившихся ограничений воздушного пространств в течение суток, авиакомпании пока не могут выровнять расписание. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

За последние сутки в Сочи несколько раз вводились ограничения воздушного пространства, но в настоящий момент аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию... Ситуация сложная, поскольку постоянные ограничения воздушного пространства не дают авиакомпаниям выровнять свое расписание сказано в сообщении

В пресс-службе уточнили, что обстановка в терминале спокойная. Для пассажиров дополнительно выставлены места для сидения и 300 карематов для отдыха, а также выделено помещение для пассажиров с детьми старше 7 лет.

По данным Росавиации, начиная с вечера 25 сентября в аэропорту Сочи ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились четыре раза.