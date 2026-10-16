Москва16 октВести.В аэропорту Калининграда ранним утром 16 октября были задержаны или отменены на вылет 9 рейсов, передает ТАСС со ссылкой на авиагавань Храброво.
По данным агентства, задерживался один рейс в Санкт-Петербург и два в Москву.
В аэропорту Калининграда задерживаются или отменены девять рейсов на вылетговорится в сообщении
Кроме того, были отменены вылеты шести самолетов в столицу.
Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства Ленинградской области, о которых сообщала Росавиация.