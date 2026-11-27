Москва27 нояВести.Почти 20 авиарейсов было задержано сегодня утром в калининградском аэропорту Храброво, передает ТАСС.
Как следует из данных информационного табло на 08.51 по московскому времени, нарушения в расписании зафиксированы по маршрутам в Москву и Петербург и из этих городов, а также в египетский Шарм-эль-Шейх.
В аэропорту Калининграда задержали 18 рейсов. … Временные ограничения вводились в Пулковоговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что сегодня ночью по соображениям безопасности вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Их сняли вскоре после 8 утра.