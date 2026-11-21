В расписание рейсов в калининградском аэропорту Храброво внесены изменения В калининградском аэропорту задерживаются 28 рейсов, 2 отменены

Москва21 ноя Вести.21 ноября на фоне введения временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписание аэропорта Калининград (Храброво) внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло на 11.00 мск (10.00 по местному времени) задерживаются прилет и вылет 28 рейсов, два отменены.

Нарушения в расписании коснулись бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и в обратном направлении. Также задерживается самолет из Нижнего Новгорода. Отменен рейс в Москву и в обратном направлении приводит данные ТАСС

Вылеты задерживаются от получаса до пяти часов. Пассажиров попросили заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт. Актуальная информация также доступна в кол-центр аэропорта по телефону +7(4012)550-550.

При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса России.