Москва27 нояВести.В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Глава региона поблагодарил защитников ленинградского неба за эффективную работу.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нетговорится в публикации
Ранее Дрозденко сообщал, что за ночь над Ленобластью было уничтожено 45 украинских БПЛА. По его словам, Ладожский мост не пострадал, но временно перекрывался.
Режим опасности БПЛА действовал в регионе сегодня около пяти часов – с 3.20 утра.