Пострадавших и повреждений при атаке БПЛА на Ленобласть нет

В Ленобласти объявили отбой опасности БПЛА, пострадавших нет Пострадавших и повреждений при атаке БПЛА на Ленобласть нет

Москва27 ноя Вести.В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Глава региона поблагодарил защитников ленинградского неба за эффективную работу.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет говорится в публикации

Ранее Дрозденко сообщал, что за ночь над Ленобластью было уничтожено 45 украинских БПЛА. По его словам, Ладожский мост не пострадал, но временно перекрывался.

Режим опасности БПЛА действовал в регионе сегодня около пяти часов – с 3.20 утра.