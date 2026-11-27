Москва27 нояВести.Ладожский мост уцелел, однако движение по нему на время приостанавливали из-за воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрытнаписал Александр Дрозденко
За минувшую ночь над территорией Ленинградской области уничтожили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Отбой воздушной опасности ожидается в ближайшее время, добавил губернатор.
Угрозу БПЛА в регионе объявили в 3.20 в пятницу, 27 ноября. Дрозденко также предупреждал, что мобильный интернет может работать медленнее.