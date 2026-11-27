Ладожский мост не пострадал, движение по нему временно приостанавливали

Ладожский мост уцелел, но на время был закрыт из-за атаки беспилотников Ладожский мост не пострадал, движение по нему временно приостанавливали

Москва27 ноя Вести.Ладожский мост уцелел, однако движение по нему на время приостанавливали из-за воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт написал Александр Дрозденко

За минувшую ночь над территорией Ленинградской области уничтожили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Отбой воздушной опасности ожидается в ближайшее время, добавил губернатор.

Угрозу БПЛА в регионе объявили в 3.20 в пятницу, 27 ноября. Дрозденко также предупреждал, что мобильный интернет может работать медленнее.