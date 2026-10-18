Погибший в Петербурге оказался водителем машины, на которую упали обломки БПЛА Погибший в Петербурге оказался водителем машины, на которую упали обломки БПЛА

Москва18 окт Вести.Мужчина, погибший при атаке БПЛА в Санкт-Петербурге, находился за рулем машины, на которую упали обломки одного из беспилотников в Невском районе города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Водитель сидел в машине рядом с домом на проспекте Обуховской Обороны. По предварительной информации, обломки сбитого БПЛА упали на машину, человек скончался на месте отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что в результате массированной атаки в Санкт-Петербурге погиб один и пострадали пять человек.