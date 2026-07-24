Пожарные ликвидировали открытое горение на объектах Петербурга после атаки БПЛА

Возгорание после удара БПЛА по гражданским объектам потушено в Санкт-Петербурге Пожарные ликвидировали открытое горение на объектах Петербурга после атаки БПЛА

Москва24 июл Вести.Открытое горение ликвидировано на объектах гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА, сообщается в MAX-канале пресс-службы администрации губернатора города​​​.

Утром в пятницу, 24 июля, город подвергся атаке БПЛА. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций приводят слова губернатора Северной столицы Александра Беглова

Уточняется, что радиационная обстановка в районе пожара находится в пределах нормы.