Москва24 июлВести.Открытое горение ликвидировано на объектах гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА, сообщается в MAX-канале пресс-службы администрации губернатора города.
Утром в пятницу, 24 июля, город подвергся атаке БПЛА. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкцийприводят слова губернатора Северной столицы Александра Беглова
Уточняется, что радиационная обстановка в районе пожара находится в пределах нормы.