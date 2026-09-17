Больше 20 БПЛА сбито ночью над Орловской областью Над Орловской областью ночью уничтожили 21 беспилотник

Москва17 сен Вести.Ночью в четверг, 17 сентября, над территорией Орловской областью сбили больше 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Андрей Клычков.

По данным главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал, повреждений нет.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 21 вражеский БПЛА говорится в публикации главы региона в MAX

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал Клычков.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Цели были поражены над регионами РФ и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.