Мэр Липецка: при падении обломков БПЛА на жилой дом никто не пострадал

Мэр Липецка сообщил о последствиях падения беспилотника на дом Мэр Липецка: при падении обломков БПЛА на жилой дом никто не пострадал

Москва22 окт Вести.В результате падения беспилотного летательного аппарата на жилой дом никто не пострадал, сообщил в личном канале на платформе МАХ мэр Липецка Михаил Щербаков.

Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом. <...> По предварительной информации погибших и пострадавших нет указал чиновник

По данным мэра, дрон повредли осткление на нескольких этажах дома. Других подробностей не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее о падении обломков беспилотника на дом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.