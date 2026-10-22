Москва22 октВести.В результате падения беспилотного летательного аппарата на жилой дом никто не пострадал, сообщил в личном канале на платформе МАХ мэр Липецка Михаил Щербаков.

Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом. <...> По предварительной информации погибших и пострадавших нет

указал чиновник

По данным мэра, дрон повредли осткление на нескольких этажах дома. Других подробностей не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее о падении обломков беспилотника на дом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.