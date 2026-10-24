Поврежденная из-за БПЛА поликлиника в Липецке скоро возобновит работу Поврежденная из-за БПЛА поликлиника в Липецке возобновит работу 26 октября

Москва24 окт Вести.В Липецке поврежденный в результате налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) филиал поликлиники №4 на улице Меркулова возобновит прием пациентов 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

В понедельник возобновляем прием в поликлинике на улице Меркулова говорится в канале липецкого Минздрава на платформе MAX

В ведомстве подчеркнули, что вопрос также касается безопасности врачей и пациентов.

Облицовочная плитка на здании пострадала после атаки БПЛА. Есть опасение, что она может рухнуть на тротуар. Решено огородить территорию и демонтировать фрагменты, которые держатся ненадежно. Тут нам помогает мэрия поясняется в сообщении

Ранее, 22 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал, что в результате атаки БПЛА в Липецке пострадал мужчина 2001 года рождения. Повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах города. Также обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. На крыше здания была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть дрона.