В Липецке временно не работает поликлиника, на которую упали обломки БПЛА Филиал поврежденной БПЛА поликлиники в Липецке приостановил работу

Москва22 окт Вести.Пациентов липецкой поликлиники, на которую упали обломки беспилотника, перенаправляют в другие филиалы. Сама поликлиника временно не работает. Об этом в мессенджере МАХ сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Вниманию пациентов, прикрепленных к поликлинике 4 города Липецка, филиал на улице Меркулова. Завтра прием детского и взрослого населения продолжится в поликлинике мкр.Елецкий. говорится в сообщении

Министр уточнила, что обломки БПЛА на крыше поликлиники обезврежены, но там есть повреждение, поэтому необходимо составить акт комиссионного осмотра. После оценки ущерба будет принято решение о сроках возобновления приема пациентов в филиале на улице Меркулова.