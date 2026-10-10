Почти 500 стеклопакетов установили в пострадавших от атаки БПЛА домах в Люберцах

В пострадавших от атаки БПЛА домах в Люберцах установили почти 500 стеклопакетов Почти 500 стеклопакетов установили в пострадавших от атаки БПЛА домах в Люберцах

Москва10 окт Вести.В подмосковных Люберцах продолжаются работы по восстановлению пострадавших домов в новом микрорайоне после удара беспилотника, установлено почти 500 новых стеклопакетов в квартиры, сообщил в своем MAX-канале глава округа Владимир Волков.

Он лично проверил ход работ.

Почти 500 стеклопакетов уже заменили в домах по улице Летчика Ларюшина, которые пострадали в результате атаки БПЛА 20 сентября написал Волков

Он добавил, что завершается обследование конструкций фасада. После получения заключения застройщик приступит к работе, планируется, что это будет на следующей неделе. Начинается ремонт и в пострадавших квартирах, кроме №146, куда было прямое попадание дрона. Ремонт в ней начнется после восстановления фасада. Коммуникации в доме не пострадали.

Ранее сообщалось, что беспилотник 20 сентября повредил пять квартир в доме в подмосковных Люберцах.