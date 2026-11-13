В Светлоярском районе ликвидируют последствия ночной атаки беспилотников В Волгоградской области устраняют последствия атаки дронов в Светлоярском районе

Москва13 ноя Вести.В Светлоярском районе Волгоградской области ликвидируют последствия атаки беспилотников, произошедшей в ночь на пятницу, 13 ноября. Об этом сообщила администрация района на платформе MAX.

Отмечается, что сотрудники администрации, коммунальщики и работники подведомственных учреждений обошли квартиры пострадавших домов. Там, где окна повреждены, их в ближайшие часы временно утеплят.

В Светлоярском районе проводятся работы по ликвидации последствий ночной атаки преступного киевского режима. Сотрудники администрации Светлоярского района, коммунальных служб и подведомственных учреждений провели поквартирный обход. В ближайшие часы в квартирах, где есть повреждения выполнят работы по временному утеплению окон говорится в публикации

Стекло уже закупают по сделанным замерам, а стеклопакеты заказаны - их поставят в ближайшие дни. Жителям также предлагают дополнительные обогреватели.

До этого администрация района сообщала, что из-за аварии на высоковольтной линии КНС-3 и для предотвращения затопления насосного оборудования стоками приостановили подачу холодной питьевой воды в поселке Светлый Яр и селе Райгород. Воду вернут после восстановления электроснабжения.

13 ноября губернатор региона Андрей Бочаров информировал, что в ночь на пятницу область отражала массированную атаку Вооруженных сил Украины. В поселке Светлый Яр от удара дронов пострадали окна и балконы в трех пятиэтажках и в молодежном центре.