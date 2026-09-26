Глава Люберец сообщил о начале остекления пострадавшего от БПЛА дома

В Люберцах приступили к остеклению пострадавшего от БПЛА дома Глава Люберец сообщил о начале остекления пострадавшего от БПЛА дома

Москва26 сен Вести.Специалисты приступили к установке оконных блоков в доме на улице Ларюшина, который пострадал от атаки беспилотников 20 сентября, сообщил в своем MAX-канале глава муниципалитета Владимир Волков.

Приступили к восстановлению остекления в доме №4 корпус 1 на улице Ларюшина, который пострадал от атаки БПЛА написал чиновник

Он добавил, что завезены почти 180 новых оконных блоков. График работ составляется с каждым собственником жилья. Восстановлением фасада уже занимается подрядчик регионального Фонда капремонта. В течение 10 дней проведут застройщик обследует несущие конструкции дома. Компания готова взять на себя обязательства по ремонту в пострадавших квартирах.

По словам Волкова, всем, кому было необходимо, предоставлено временное жилье до полного устранения последствий в доме.

Ранее сообщалось, что беспилотник 20 сентября повредил пять квартир в доме в подмосковных Люберцах.