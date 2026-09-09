Москва9 сен Вести.Ямало-Ненецкий автономный округ впервые был атакован со стороны ВСУ. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа написал он в национальном мессенджере MAX

Полпред отметил, что вошедший в воздушное пространство региона БПЛА был сбит. Однако фрагменты ликвидированного ударного беспилотника рухнули на объект топливно-энергетического комплекса. Он загорелся.

В результате инцидента пострадавших не зафиксировано. Персонал комплекса был заблаговременно эвакуирован.