На Ямале произошло возгорание на промышленном объекте после атаки БПЛА

В арктической части Урала загорелся объект топливно-энергетического комплекса На Ямале произошло возгорание на промышленном объекте после атаки БПЛА

Москва9 сен Вести.На арктическую часть Уральского федерального округа произошла первая атака со стороны ВСУ. БПЛА вошел в воздушное пространство региона, но был сбит, сообщил полномочный представитель президента РФ в УФО Артем Жога.

В результате этого произошло возгорание на объекте топливно-энергетическом комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. … Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в ЯНАО написал он в MAX

Согласно приведенным им предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. Произошла заблаговременная эвакуация персонала.