Москва9 сенВести.На арктическую часть Уральского федерального округа произошла первая атака со стороны ВСУ. БПЛА вошел в воздушное пространство региона, но был сбит, сообщил полномочный представитель президента РФ в УФО Артем Жога.
В результате этого произошло возгорание на объекте топливно-энергетическом комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.
Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. … Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в ЯНАОнаписал он в MAX
Согласно приведенным им предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. Произошла заблаговременная эвакуация персонала.