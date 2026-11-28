Москва28 нояВести.Минувшей ночью Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать промышленные объекты Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
Уважаемые жители! Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки промышленных объектов Самарской областинаписал Вячеслав Федорищев
Глава региона выразил благодарность военнослужащим, которые отбивали нападение.
По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Губернатор напомнил о запрете публиковать фото и видео последствий атак ВСУ, а также призвал оставаться осторожными и бдительными. В случае обнаружения фрагментов БПЛА следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.