В Самарской области ночью отразили атаку на промышленные объекты Ночью ВСУ пытались атаковать промышленные объекты Самарской области

Москва28 ноя Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать промышленные объекты Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Уважаемые жители! Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки промышленных объектов Самарской области написал Вячеслав Федорищев

Глава региона выразил благодарность военнослужащим, которые отбивали нападение.

По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Губернатор напомнил о запрете публиковать фото и видео последствий атак ВСУ, а также призвал оставаться осторожными и бдительными. В случае обнаружения фрагментов БПЛА следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.