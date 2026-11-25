Губернатор Федорищев сообщил об отражении атаки БПЛА на Самарскую область Губернатор Федорищев: ПВО отражает атаку ВСУ на Самарскую область

Москва25 ноя Вести.Ночью 25 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских вооруженных формирований в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Включены предупреждающие сирены проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время руководитель Самарской области призвал жителей региона соблюдать правила безопасности и доверять только официальным источникам информации.

Согласно данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, в настоящее время в аэропорту Самары в целях безопасности приостановлены полеты самолетов.