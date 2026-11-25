Москва25 нояВести.Ночью 25 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских вооруженных формирований в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Включены предупреждающие сиреныпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
В то же время руководитель Самарской области призвал жителей региона соблюдать правила безопасности и доверять только официальным источникам информации.
Согласно данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, в настоящее время в аэропорту Самары в целях безопасности приостановлены полеты самолетов.