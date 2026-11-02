Москва2 нояВести.Средства ПВО отразили минувшей ночью атаку 46 украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания регионального правительства, передает "Интерфакс".
Сегодня ночью Самарская область вновь подверглась атаке беспилотников. По данным министерства обороны России, за ночь над территорией страны перехвачено и уничтожено 212 беспилотных летательных средств, из них 46 сбито в Самарской областисказал глава региона
Росавиация вводила ограничения в самарском аэропорту Курумоч, которые действовали с 01.08 мск до 05.57 мск.