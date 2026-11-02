За ночь над Самарской областью сбили 46 БПЛА Ночью над Самарской областью сбили 46 БПЛА

Москва2 ноя Вести.Средства ПВО отразили минувшей ночью атаку 46 украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания регионального правительства, передает "Интерфакс".

Сегодня ночью Самарская область вновь подверглась атаке беспилотников. По данным министерства обороны России, за ночь над территорией страны перехвачено и уничтожено 212 беспилотных летательных средств, из них 46 сбито в Самарской области сказал глава региона

Росавиация вводила ограничения в самарском аэропорту Курумоч, которые действовали с 01.08 мск до 05.57 мск.