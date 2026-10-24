Военные отражают атаку ВСУ на Самарскую область В Самарской области отражают атаку ВСУ

Москва24 окт Вести.Силы и средства противовоздушной обороны и задействованных подразделений отражают атаку украинских беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Военные и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ по территории нашего региона. На местах падения БПЛА работают экстренные службы написал глава региона в мессенджере МАХ

Он напомнил местным жителям о запрете на съемку и публикацию в интернете кадров с последствиями вражеской атаки и административной ответственности за это нарушение.