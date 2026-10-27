В курском Льгове БПЛА атаковали газовую заправку, есть раненый

Хинштейн сообщил об атаке украинских БПЛА на АЗС в Льгове, один человек ранен В курском Льгове БПЛА атаковали газовую заправку, есть раненый

Москва27 окт Вести.Украинские БПЛА атаковали газовую заправку в городе Льгове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в MAX.

По его информации, ранен 50-летний мужчина. У него осколочные ранения правой кисти и грудной клетки. Медики доставляют пострадавшего в Курск.

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Глава региона заверил, что в случае необходимости пострадавшим будет обязательно оказана вся необходимая помощь. Хинштейн также сообщил, что держит ситуацию на контроле.