Украинский БПЛА ударил по шиномонтажу во Льгове, ранен мужчина Житель курского приграничья пострадал в результате атаки беспилотника

Москва27 окт Вести.Мужчина ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по автомастерской в курском приграничье, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Украинский беспилотник нанес удар по шиномонтажу в Льгове. В результате атаки пострадал мужчина 1981 года рождения написал он в мессенджере MAX

Пострадавшего с непроникающим слепым осколочным ранением грудной клетки на скорой везут в Курскую областную больницу.

Ранее в тот же день беспилотники атаковали газовую заправку во Льгове, ранения получил 50-летний мужчина. Повреждены кровля АЗС, а также шесть автобусов.