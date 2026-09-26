Житель Курской области пострадал при атаке БПЛА на Белгородчине Хинштейн: в Белгородской области ранен курянин

Москва26 сен Вести.В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области получил ранения курянин. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Вражеский дрон атаковал автомобиль в поселке Шебекино, в котором находился 39-летний мужчина. Позже он самостоятельно обратился в Курскую областную больницу уточнил глава региона в своем канале на платформе MAX

Хинштейн отметил, что у пострадавшего врачи диагностировали слепые осколочные ранения лица. Предполагается, что за его состоянием здоровья будут наблюдать амбулаторно.