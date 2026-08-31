Дроны ВСУ ударили по селу и автобусу в Курской области, ранен мужчина

БПЛА атаковали село и автобус в Курской области, есть пострадавший Дроны ВСУ ударили по селу и автобусу в Курской области, ранен мужчина

Москва31 авг Вести.Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию Курской области, сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.

Один из ударов БПЛА был нанесен по селу Малое Солдатское.

В результате удара у 44-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и правого тазобедренного сустава говорится в заявлении

Глава региона уточнил, что пострадавшему оказали первую помощь и планируют эвакуировать его в Курск.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус, ЧП произошло на автомобильной дороге Белая – Коммунар. Транспортное средство получило повреждения, никто не пострадал.