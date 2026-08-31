Москва31 авгВести.Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию Курской области, сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.
Один из ударов БПЛА был нанесен по селу Малое Солдатское.
В результате удара у 44-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и правого тазобедренного суставаговорится в заявлении
Глава региона уточнил, что пострадавшему оказали первую помощь и планируют эвакуировать его в Курск.
Кроме того, украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус, ЧП произошло на автомобильной дороге Белая – Коммунар. Транспортное средство получило повреждения, никто не пострадал.