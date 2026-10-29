Песков: крупная атака дронов ВСУ на Москву показала, что СВО надо продолжать

Песков: массовая атака ВСУ на Москву подчеркивает, что СВО должна продолжаться Песков: крупная атака дронов ВСУ на Москву показала, что СВО надо продолжать

Москва29 окт Вести.Массовая атака украинских дронов на Москву в дни проведения саммита Россия-Африка лишний раз показывает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что проходящий в столице РФ саммит - событие мирового масштаба.

И, конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву странно. Слава богу, эффективно работает наша система ПВО. Но - лишний раз подчеркивает, что все продолжается, и СВО должно продолжаться для того, чтобы мы были застрахованы от таких угроз сказал Песков

Саммит Россия-Африка открылся в Москве в среду.

За ночь с 28 на 29 октября в районе Москвы зафиксировали 613 украинских беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, большинство дронов удалось ликвидировать на дальних подступах, еще 231 беспилотник был уничтожен на подлете к Москве.