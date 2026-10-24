Советник Трампа назвал "клоуном" критиковавшего сделку с Россией конгрессмена Советник Трампа назвал "клоуном" пытавшегося помешать сделке с РФ конгрессмена

Москва24 окт Вести.Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевиц раскритиковал конгрессмена Дона Бэйкона, который поддержал законопроект об отказе от поставок российского дизельного топлива.

Соответствующий комментарий Брусевиц оставил в соцсети X под публикацией Бэйкона.

Вы клоун. Какой поддерживающий конфликт "аналитический центр" вас нанял? заявил советник главы Белого дома

Ранее Бэйкон поддержал инициативу, авторы которой выступали за отмену выданной Минфином США лицензии, разрешающей продажу, доставку, разгрузку и импорт дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года.

Законопроект также предполагает запрет на новые лицензии, ужесточение антироссийских санкций и расширение передачи Украине разведывательных данных.

9 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что по итогам беседы стороны договорились о поставках дизельного топлива из РФ в Соединенные Штаты, подчеркнув, что в Вашингтоне этому решению очень рады и что страна нуждается в таком топливе.

10 октября правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.

23 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что первые три танкера с дизельным топливом уже направляются в сторону восточного побережья Атлантического океана.