Москва24 сен Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас способна перепутать родную Эстонию с Эфиопией или Эритреей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде".

Так, Каллас перед заседанием Совбеза ООН перепутала Монако и Марокко, когда перечисляла страны, поддержавшие заявление по Украине.

Вы скажите спасибо, что Каллас еще не перепутала свою родную Эстонию с Эфиопией или Эритреей. За ней не заржавеет приводит "Комсомольская правда" слова Захаровой

Каллас неоднократно допускала в своих заявлениях ошибки и неточности. Так, в начале этого года она перепутала главу комитета бундестага по внешней политике Армина Лашета с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

В прошлом году Каллас перепутала ветви власти ЕС, сославшись при этом на свою усталость.

Между тем Каллас заявила, что Брюссель не признает итоги выборов в России и введет против страны новые санкции. Захарова с иронией ответила, что Европа уже не признает саму Каллас.