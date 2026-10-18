Захарова ответила на обвинения премьера Албании в адрес России и Ирана

Захарова заявила, что за протестами в Албании стоят граждане самой страны Захарова ответила на обвинения премьера Албании в адрес России и Ирана

Москва18 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, обвинившего Россию и Иран в организации беспорядков в стране.

"Премьер Албании обвинил Россию и Иран в беспорядках в стране. Эди Рама заявил, что акции протеста — это дело рук иностранцев, которые не хотят, чтобы Албания вошла в ЕС" привела Мария Захарова в своем Telegram-канале выдержку из СМИ

Официальный представитель МИД России призвала Раму не перекладывать ответственность за протесты в Албании на другие страны.

Нет уж — это, Эди Рама, граждане вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами написала дипломат

Ранее сообщалось о том, что свыше 150 человек пострадали во время беспорядков, которые начались в албанской столице Тиране 13 октября.