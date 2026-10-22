Москва22 октВести.Обстановка вокруг российского посольства в столице Албании Тиране в целом контролируемая, заявил посол России в Албании Алексей Зайцев в интервью РИА Новости.
В Албании продолжаются студенческие волнения, сопровождающиеся стычками с правоохранительными органами, напомнил посол.
Обстановка вокруг посольства России в Албании в целом контролируемаяприводит РИА Новости слова посла
Протестующие применяют пиротехнику, а также забрасывают камнями и бутылками с зажигательной смесью здания госорганов.
Агентство ATA накануне передало, что в Тиране возобновились столкновения демонстрантов с полицией. Беспорядки происходят возле резиденции премьер-министра Албании Эди Рамы.