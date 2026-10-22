Зайцев: обстановка у посольства России в Албании контролируемая

Посол: обстановка у посольства России в Албании контролируемая Зайцев: обстановка у посольства России в Албании контролируемая

Москва22 окт Вести.Обстановка вокруг российского посольства в столице Албании Тиране в целом контролируемая, заявил посол России в Албании Алексей Зайцев в интервью РИА Новости.

В Албании продолжаются студенческие волнения, сопровождающиеся стычками с правоохранительными органами, напомнил посол.

Обстановка вокруг посольства России в Албании в целом контролируемая приводит РИА Новости слова посла

Протестующие применяют пиротехнику, а также забрасывают камнями и бутылками с зажигательной смесью здания госорганов.

Агентство ATA накануне передало, что в Тиране возобновились столкновения демонстрантов с полицией. Беспорядки происходят возле резиденции премьер-министра Албании Эди Рамы.