В Армении участники политического ток-шоу устроили драку в эфире Участники ток-шоу устроили драку в эфире общественного телевидения Армении

Москва16 ноя Вести.Во время политического ток-шоу на Общественном телевидении Армении оппозиционный журналист Борис Мурази и сторонник главы кабмина Арутюн Мкртчян устроили потасовку.

После словесной перепалки последовала небольшая драка. Запись была опубликована на канале через день после инцидента, когда стороны уже представили свои версии случившегося.

Мкртчян, называющий себя политологом, известен резкими и оскорбительными заявлениями, в том числе в адрес священнослужителей.

Основываясь на его показаниях, был арестован брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II.

По словам Мкртчяна, они якобы препятствовали агитации перед муниципальными выборами в Вагаршапате.

Ранее сообщалось, что суд в Армении вынес обвинительный приговор в отношении брата католикоса всех армян Гарегина II Геворга Нерсисяна, признав его виновным в воспрепятствовании проведению предвыборной агитации на муниципальных выборах.