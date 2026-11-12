Суд приговорил брата Католикоса всех армян к условному сроку Суд в Армении приговорил брата Католикоса Гарегина II к условному сроку

Москва12 ноя Вести.Суд в Армении вынес обвинительный приговор в отношении брата Католикоса всех армян Гарегина II Геворга Нерсисяна, признав его виновным в воспрепятствовании проведению предвыборной агитации на муниципальных выборах, сообщает местный телеканал 1TV.

Согласно судебному решению, подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом суд учел период, проведенный им под стражей, сократив оставшийся срок до двух лет пяти месяцев и 25 дней.

На основании норм Уголовного кодекса суд постановил считать вынесенное наказание условным и установил для осужденного испытательный срок продолжительностью в два года.

Сам католикос Гарегин II и шестеро членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви (ААЦ) обвиняются в воспрепятствовании исполнению судебного решения, которое запрещает церкви препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия. Защита настаивает на том, что государство не может определять, кто должен считаться епископом, иначе это станет незаконным вмешательством в дела церкви. ААЦ уже назвала обвинение незаконным и потребовала прекратить уголовное преследование.