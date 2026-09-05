Прокурор уволился после того, как дело католикоса Гарегина II передали в суд Прокурор по делу Гарегина II уволился после передачи производства в суд

Москва5 сен Вести.В Армении прокурор Хачатур Галстян, который должен был поддерживать обвинение в суде по делу католикоса всех армян Гарегина II и шести епископов, подал заявление об увольнении.

Как сообщает местный телеканал 5TV, прокурор Хачатур Галстян, в прокуратуре подтвердили, что Галстян больше не работает, однако заявили, что его увольнение не связано с делом католикоса. Ведомство также утверждает, что уголовное преследование было инициировано самим Галстяном. Теперь государственным обвинителем по делу назначен заместитель генерального прокурора Арам Арамян.

По нашей информации, прокурор по делу Верховного Патриарха и епископов Хачатур Галстян написал заявление об увольнении и ушел с работы говорится в сообщении

По данным источника, изначально руководство прокуратуры заверяло Галстяна, что дело будет прекращено на стадии предварительного следствия и ему не придется публично защищать обвинение. Однако дело все же направили в суд, и прокурора поставили перед выбором: либо уволиться, либо защищать позицию обвинения. Галстян выбрал уход.

Ранее по разным причинам три судьи отказались рассматривать это дело. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после того, как Гарегин II лишил сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Дело заведено по статьям "Неисполнение судебного акта" и "Склонение к неисполнению судебного акта".

Сам католикос Гарегин II и шестеро членов Верховного духовного совета ААЦ обвиняются в воспрепятствовании исполнению судебного решения, которое запрещает церкви препятствовать епископу Сарояну осуществлять свои полномочия. Защита настаивает на том, что государство не может определять, кто должен считаться епископом, иначе это станет незаконным вмешательством в дела церкви. Армянская апостольская церковь уже назвала обвинение незаконным и потребовала прекратить уголовное преследование.