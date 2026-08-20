Москва20 авг Вести.Программа партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" предусматривает свержение главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II. Проект программы по развитию страны опубликован на сайте единого портала электронного правительства республики.

В программе есть раздел о "духовной безопасности" и реформирования института церкви.

Будет обеспечено отстранение фактического главы Армянской апостольской церкви (отправление на покой), а в установленном порядке будет проведено избрание Патриаршего местоблюстителя говорится в документе

Данные инициативы объясняются необходимостью борьбы с "внешним влиянием" на институт церкви и попытками предотвратить ее политизацию.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении Карабаха. В свою очередь Пашинян делал ряд резких высказываний в адрес католикоса. В феврале 2026-го прокуратура Армении возбудила уголовное дело против епископа по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта.