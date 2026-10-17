Оппонент Пашиняна рассказал о ситуации с политзаключенными в Армении Оппонент Пашиняна: в Армении антирекорд по числу политзаключенных

Москва17 окт Вести.Дела политзаключенных в Армении прикрывают коррупционной риторикой. Такое мнение высказал зампред Республиканской партии Армении, бывший министр образования Армении Армен Ашотян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

В июне этого года он сам был арестован по подозрению в незаконной продаже имущества Ереванского университета имени Брюсова.

По мнению Ашотяна, который является политическим оппонентом премьер-министра Никола Пашиняна, коррупционная риторика в отношении задержанных используется неспроста.

В основном используется "коррупционная" риторика. Но в мире нет государств, руководители которых признавали бы наличие политзаключенных. Во всех странах, где есть политическое преследование оппонентов, всегда используется риторика, которая не подразумевает политического компонента. А есть якобы коррупция, нарушение законов, хулиганство заявил он

К сожалению, считает Армен Ашотян, Армения установила антирекорд по Южному Кавказу в количестве политзаключенных на душу населения.

Наша власть наловчилась использовать технологии смарт-авторитаризма заявил он

По его мнению, действия против оппонентов со стороны официального Еревана также обусловлены и давлением со стороны внешних сил.