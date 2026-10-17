Москва17 окт Вести.Армению готовят к геополитическим изменениям, считает зампредседателя Республиканской партии Армении, бывший министр образования республики Армен Ашотян. Об этом он заявил в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

По его мнению, внешнеполитический курс нынешней власти является одной из главных ошибок премьер-министра Никола Пашиняна. По его мнению, тот хочет обмануть географию.

Мы просыпаемся каждый день последние годы, думая, что хуже больше не будет. И каждый раз наше правительство доказывает, что оно феноменально креативно в том, чтобы сделать нашу жизнь хуже по всем аспектам. Цель на данном этапе более чем ясна: совершить геополитический разворот, убрать Армению как естественное препятствия для реализации геополитических и геоэкономических проектов в регионе заявил он

При этом жители Армении не выступают против глобальных проектов в регионе, но, подчеркнул он, хотят, чтобы это было реализовано с учетом армянских интересов.

Он напомнил проекта "маршрута Трампа" на фоне обсуждения проекта "маршрута Трампа" в Армении в СМИ появились слухи о том, как именно Пашиняна склонили к Вашингтонского соглашения с Азербайджаном. По информации источников Wall Street Journal, этому способствовало обещание Пашиняну предоставить доступ к новейшим ИИ-чипам Nvidia для уже построенной фабрики искусственного интеллекта.

То есть армянское руководство в Вашингтоне в прошлом году, согласно авторитетнейшему американскому изданию, обменяло территориально конкретный физический ресурс на железо. Наш премьер-министр обменял конкретную родину, конкретные национальные интересы на технологии с определенным циклом жизни добавил политик

Ранее премьер-министр Армении объяснял, что "маршрут Трампа" не предполагает иностранного военного присутствия.