Москва17 окт Вести.Властям Армении необходима политическая изоляция бывшего президента Роберта Кочаряна. Такое мнение высказала депутат Национального собрания Армении, руководитель парламентской фракции блока "Армения" Анна Григорян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении". Об этом сообщает ИС "Вести".

Она напомнила, что и до задержания в августе 2026 года на Кочаряна уже оказывалось давление.

Кочарян уже в четвертый раз находится под арестом. Впервые он был арестован в 2018 году. Когда Никол Пашинян пришел к власти, то прежде всего он арестовал Кочаряна. Пашинян понимал, каким может быть его дальнейшее политическое позиционирование, и поэтому ему было необходимо нейтрализовать президента Кочаряна. А после первого ареста мы увидели войну в Арцахе, войну, развязанную Азербайджаном. И сейчас у нас есть серьезные опасения, что в ближайшее время ожидаются такие политические процессы, в контексте которых изоляция президента Кочеряна становится просто необходимой заявила она

Анна Григорян полагает, что в отношении Кочаряна также есть и влияние азербайджанского фактора.

Прежде всего, речь идет об исполнении требований Азербайджана, в частности, изменений Конституции. Вероятно, что действующие власти Армении могут по требованию Азербайджана изменить Конституцию республики и написать Конституцию для армянского народа по азербайджанскому заказу. В число этих требований входят и новые территориальные уступки отметила она

В такой парадигме становится понятным, почему в отношении Кочаряна началось преследование.

Они пытаются нейтрализовать политический фактор президента Кочаряна. Он является первым президентом Республики Арцах (Нагорный Карабах). Из четырех президентов [Нагорного Карабаха] трое находятся в бакинской тюрьме, а президент Кочерян сегодня арестован нынешними властями. И получается, что тандем Пашиняна и [президента Азербайджана Ильхама] Алиева действует достаточно эффективно, особенно в вопросе нейтрализации руководства Арцаха добавила она

27 августа Кочарян был отправлен под стражу на два месяца по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, отмыванию средств в особо крупном размере и получению взятки.

В России ранее прокомментировали задержание Кочаряна. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что все внутриполитические процессы в Армении будут осуществляться в соответствии с законом.