Сценариста Ваграма Саакяна задержали в Армении из-за поста в соцсети В Армении задержан драматург Ваграм Саакян по делу о разжигании ненависти

Москва29 сен Вести.В Армении задержан сценарист и драматург Ваграм Саакян. Поводом стала публикация в Facebook (Meta Platforms Inc., которой принадлежит Facebook, признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена), сделанная еще в январе 2025 года. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

В официальном сообщении ведомства фамилия задержанного не называется — указаны только инициалы "В. С.". Однако адвокат Рубен Меликян сообщил, что к нему обратился за защитой именно Ваграм Саакян, и что его уже доставили в суд для избрания меры пресечения.

За публикацию в Facebook, разжигающую и пропагандирующую ненависть, задержан В. С. <...>. Получены очевидные фактические данные о том, что 8 января 2025 года В. С., используя информационно-коммуникационные технологии, опубликовал на своей странице в Facebook запись, направленную на разжигание и пропаганду ненависти, нетерпимости и вражды. Он задержан отметили в Следственном комитете

По данным СК, 8 января 2025 года В. С., используя информационно-коммуникационные технологии, опубликовал на своей странице запись, направленную на разжигание и пропаганду ненависти, нетерпимости и вражды. Против него возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 329 Уголовного кодекса Армении (публичные призывы, направленные на разжигание или пропаганду ненависти с использованием публично демонстрируемых произведений, СМИ либо информационных или коммуникационных технологий). Экспертиза подтвердила, что публикация пропагандирует ненависть.