Парламентская оппозиция довела Пашиняна до крика и угроз словами о Карабахе

Пашинян взбесился после слов о Карабахе Парламентская оппозиция довела Пашиняна до крика и угроз словами о Карабахе

Москва18 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян перешел на крик и стал угрожать оппозиции, которая обвинила его в гибели армянских солдат в Карабахе, сообщает ТАСС.

Причиной для перепалки стало выступление Ануш Мирзоян, представляющей фракцию партии «Сильная Армения», которая возложила на главу правительства ответственность за смерть тысяч военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Вы подчиняетесь той политической линии, которую определяю я, поскольку только я имею народную легитимность, а вы тут только благодаря деньгам. Сейчас отберем у вас эти деньги, и вы станете политическими бомжами, какими вы всегда и были закричал премьер во время парламентского часа

Кроме того, Пашинян обвинил оппозицию в воровстве и предательстве Армении. Кроме того, премьер заявил, что это именно оппозиционеры тайком убрали из парламента флаги бывшей Нагорно-Карабахской республики.

Ранее сообщалось, что участники политического шоу на армянском телевидении устроили драку прямо в прямом эфире.