Депутат Аршинова: Пашинян пытается найти повод для исключения Армении из ОДКБ

Депутат Аршинова: Пашинян ищет предлог для исключения Армении из ОДКБ Депутат Аршинова: Пашинян пытается найти повод для исключения Армении из ОДКБ

Москва13 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет основания для выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и фактического разрыва отношений с Россией.

Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказала депутат Госдумы Алена Аршинова.

Законодатель добавила, что претензии Пашиняна к организации — это не защита национальных интересов страны, а реализация планов западных партнеров Еревана.

Надуманные претензии Никола Пашиняна к ОДКБ больше напоминают не защиту национальных интересов, а тщательно срежиссированный спектакль по указке западных кураторов. Пашинян ищет повод для исключения Армении из ОДКБ и разрыва союзнических отношений с Россией заявила Аршинова

Она подчеркнула, что Пашинян лишает армянский народ стратегического партнера — России.

Депутат также добавила, что коллективная безопасность ОДКБ сдерживает военные амбиции других сил на Кавказе.

В этой связи Аршинова предупредила, что потенциальный выход Армении из ОДКБ может иметь последствия для республики.

Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности в феврале 2024 года. При этом Ереван формально не вышел из объединения, но прекратил перечислять членские взносы.

11 ноября на саммите ОДКБ в Москве принято решение лишить Армению права голоса и на выдвижение своих представителей на ответственные должности в этой организации.