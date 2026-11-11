Москва11 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует политический авантюризм на протяжении восьми лет, что привело страну к серьезным лишениям и угрозам. Об этом рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам белорусского политика, Пашинян проводит недальновидную стратегию, в том числе разрывая связи с партнерами по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Пашинян мог воспользоваться возможностью и потенциалом белорусского президента для решения целого ряда вопросов. Это пошло бы только на пользу безопасности Армении, перспективам, экономическому сотрудничеству, учитывая наши дружественные отношения с Баку, лично с президентом Азербайджана. То, как Пашинян рубит буквально все дипломатические, политические каналы, это удивительно. И фактически в этом плане политическое будущее Армении - под вопросом считает Вадим Гигин

Он подчеркнул, что ни одна европейская страна или США не дали Армении гарантий безопасности, которые предоставила ОДКБ.

Кто-то помимо России, помимо ОДКБ, дал Армении гарантии безопасности в ее международно признанных границах?.. Армения без ЕАЭС способна осуществлять успешную экономическую политику? Нет, не способна. Так чем занимается руководство Армении? Это называется политический авантюризм. Мы наблюдаем с 2018 года хрестоматийный случай политического авантюризма, который Армении принес на этом пути достаточно серьезное испытания, лишения и угрозы отметил депутат

11 ноября в Москве президент России Владимир Путин проведет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на саммите главы государств также рассмотрят применение к Армении положений статьи 25 Устава организации, которая допускает лишение права голоса и приостановку выдвижения кандидатов на квотные должности при неуплате членских взносов более двух лет.

При этом, как уточнил Лавров, даже в случае лишения права голоса Армения сохранит права по Договору о коллективной безопасности, включая право на коллективную защиту.