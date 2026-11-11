Депутат Климов: потеря Арменией права голоса в ОДКБ может ударить по ее будущему

Депутат рассказал, что грозит Армении после потери права голоса в ОДКБ Депутат Климов: потеря Арменией права голоса в ОДКБ может ударить по ее будущему

Москва11 ноя Вести.Лишение Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может ударить по будущему республики, заявил в беседе c NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Климов.

По поводу последствий потери права голоса в ОДКБ сомнений нет: это удар по будущему Армении на ее исторических землях. Начиная с XIX века выживание армянского государства, его развитие, права и свободы во многом обеспечивались сотрудничеством с Россией, ... пребыванием в составе Советского Союза сказал Климов

Как отметил депутат, даже события последних лет не убедили Ереван в том, что опору армянскому государству и народу дают не западные страны, а РФ и общие союзники.

По словам Климова, потеряв право голоса в ОДКБ, власти Армении еще больше снизили шансы на долгосрочное спокойствие страны. Он также заявил, что Ереван оказывается в неоколониальной ловушке, куда его подтолкнул Запад, пытаясь использовать как инструмент давления на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения лишилась права голоса в ОДКБ из-за невыполнения обязательств перед организацией. Вопрос об исключении Еревана из объединения при этом не поднимался. Как подчеркнул генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, после погашения задолженности по взносам Армения сможет полноценно вернуться к участию в работе организации.