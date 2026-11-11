Генсек ОДКБ: вопрос об исключении Армении из организации не рассматривался

Генсек ОДКБ: исключение Армении из организации не обсуждалось Генсек ОДКБ: вопрос об исключении Армении из организации не рассматривался

Москва11 ноя Вести.Вопрос об исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поднимался, несмотря на решение лишить Ереван права голоса, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, после погашения задолженности по взносам Армения сможет полноценно вернуться к участию в работе организации.

Масадыков отметил, что речь идет как о возможности направлять своих сотрудников в структуры ОДКБ, так и об участии в деятельности организации в целом.

Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял сказал Масадыков по итогам саммита ОДКБ в Москве

Генсек ОДКБ подчеркнул, что дальнейшее решение остается за руководством Армении.

Ранее Армения была лишена права голоса в ОДКБ из-за невыполнения обязательств перед организацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.