Москва11 нояВести.Вопрос об исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поднимался, несмотря на решение лишить Ереван права голоса, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
По его словам, после погашения задолженности по взносам Армения сможет полноценно вернуться к участию в работе организации.
Масадыков отметил, что речь идет как о возможности направлять своих сотрудников в структуры ОДКБ, так и об участии в деятельности организации в целом.
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоялсказал Масадыков по итогам саммита ОДКБ в Москве
Генсек ОДКБ подчеркнул, что дальнейшее решение остается за руководством Армении.
Ранее Армения была лишена права голоса в ОДКБ из-за невыполнения обязательств перед организацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.