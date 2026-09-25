Москва25 сен Вести.39,4% граждан Армении заявили, что считают прошедшие 7 июня парламентские выборы несправедливыми и сфальсифицированными. Об этом свидетельствуют цифры, представленные службой Gallup International.

Полностью справедливыми выборы считают 29,6% граждан Армении, скорее справедливыми - 23,1%. 21% отметили, что выборы прошли скорее всего с фальсификациями, и 18,4% отметили, что они прошли с масштабными фальсификациями.

То есть примерно 40% граждан считают, что выборы прошли с тем или иным объемом фальсификаций подытожил социолог Арам Навасардян глава армянского представительства Gallup International

Среди тех, кто заявил, что выборы прошли с нарушениями, 39,8% считают, что фальсификации на совести действующей власти, 33,8% уверены, что обман избирателей допускала и власть, и оппозиция, а 12,7% респондентов считают, что только оппозиция вмешивалась в ход выборов. При этом 3,3% заявили, что на ход избирательной кампании повлияли другие силы и люди.

7 июня 2026 года в Армении состоялись парламентские выборы, на которых победила партия премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она набрала 49,81% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней.