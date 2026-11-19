"Вы омерзительны": Пашинян оскорбил журналистку на брифинге Пашинян оскорбил журналистку за вопрос о ненависти к оппозиции

Москва19 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию и журналистов в том, что она используют тему воинского пантеона "Ераблур", где захоронены участники конфликта в Нагоном Карабахе, в собственных политических интересах.

Во время брифинга премьер вступил в резкую словесную перепалку с корреспондентом Tribune Рипсиме Джебеджян, которая показала ему фотографии тел погибших военнослужащих, а также задала вопрос о ненависти Пашиняна к оппонентам.

С этого момента каждому, кто будет упоминать "Ераблур", я буду говорить: прекратите эту омерзительную практику! Да, я буду уничтожать всех, кто превращает "Ераблур" в разменную монету! Вы омерзительны, просто омерзительны! Лично Вы! ответил Пашинян журналистке

После этого Джебеджян заявила, что обратится в суд. Пашинян, в свою очередь, пообещал, что сделает то же самое.

Ранее во время парламентских слушаний Никол Пашинян перешел на крик и стал угрожать оппозиции, которая обвинила его в гибели армянских солдат в Карабахе.