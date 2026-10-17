В близком окружении Пашиняна знали про его вспыльчивость Бывшая коллега Пашиняна рассказала о его вспыльчивости

Москва17 окт Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян отличается вспыльчивым, несдержанным характером. Об этом заявила главный редактор газеты "Площадь" Армине Оганян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, они с конца 90-х дружили с Пашиняном, когда тот основал новую ежедневную газету "Айкакан жаманак" ("Армянское время"). Сам Пашинян был редактором, а Оганян работала там журналистом.

За очень короткий период газета стала одной из главных в республике. Я освещала правовую тематику и в то время писала, исходя из той же логики, тех же законов и тех же принципов, которыми руководствуюсь и сейчас. То есть в моей жизни ничего не изменилось. А в его жизни изменилось очень многое отметила она

Журналист вспоминает, что Пашинян был склонен строить теории из собственных предположений и верить в них.

У него был вспыльчивый, неуравновешенный характер. Иногда он мог безосновательно возмутиться или выстроить целую теорию, основываясь только на собственных предположениях. Он был творческим человеком, живущим своим внутренним миром. Но при всем этом я думала, что он человек идей, преданный своим взглядам и принципам. Я не ожидала, что от этих принципов можно настолько легко отказаться пояснила она

При этом, подчеркнула Оганян, в период прихода Пашиняна во власть многие были его сторонниками. Однако сейчас, признается она, пришло понимание, что они заблуждались.

Сейчас меня иногда обвиняют, говорят, что я сыграла важную роль [в его приходе в политику]. И не только я, другие наши редакторы тоже способствовали тому, чтобы он пришел к власти. И в этом есть доля правды. Но в 2008 году мы даже представить себе не могли, что в случае его прихода к власти получим такую страну и понесем столько потерь добавила она

На днях сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил передвинуть границы между республикой и Азербайджаном, чтобы убрать анклавы и эксклавы.